Апелляционный суд отказал омскому регоператору в пересмотре решений по тарифу на вывоз ТКО

Решение вступило в законную силу

ОМСК, 10 августа. /ТАСС/. Решение Омского областного суда о незаконности приказа Региональной энергетической комиссии (РЭК), повлекшего значительный рост тарифа на вывоз мусора во второй половине 2021 года, вступило в силу после отказа Пятого апелляционного суда общей юрисдикции региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в Омской области компании "Магнит" в пересмотре этого решения. Об этом сообщила пресс-служба Омского областного суда.

"Определением Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 9 августа 2023 года судебный акт Омского областного суда оставлен без изменения", - сообщили в пресс-службе, отметив, что решение суда вступило в законную силу.

Ранее суд удовлетворил иск прокуратуры Омской области и признал недействующим приказ РЭК от 18 декабря 2020 года об установлении предельного единого тарифа на услугу регоператора по обращению с ТКО. Суд счел, что при этом не была подтверждена экономическая обоснованность расходов "Магнита", в результате чего произошел значительный рост тарифа для всех потребителей во втором полугодии в 2021 года. Прокуратура тогда смогла доказать, что не все населенные пункты Омской области были охвачены услугой по вывозу мусора, однако расходы по ним были включены в тариф.

В суде уточнили, что "Магнит" требовал пересмотреть дело по новым обстоятельствам. В компании отметили, что Арбитражный суд Москвы 5 декабря 2022 года признал незаконным и отменил решение ФАС России, устанавливавшее срок исполнения предписания, которое стало причиной принятия оспариваемого приказа РЭК. Но суд пришел к выводу, что исковое заявление, которое подали в марте 2021 года, не основано на решении ФАС России, которое выдали через два месяца.

В 2019 году на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным житель Омска Роман Дмитриев пожаловался на значительный рост тарифа на вывоз мусора. Президент поручил ФАС обратить внимание на ситуацию. Ведомство предписало омской РЭК произвести перерасчет расходов на транспортировку твердых коммунальных отходов, которые составляли 93% от тарифа на вывоз мусора. В результате 1 августа 2019 года тариф был снижен на 30,2%.