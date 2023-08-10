На московском Портале поставщиков появилась возможность проведения совместных закупок

Через совместные котировочные сессии заказчики смогут объединять свои потребности в товарах, работах и услугах и проводить более крупные закупки

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Московские заказчики смогут проводить совместные закупки на Портале поставщиков через котировочные сессии, это позволит сэкономить время и деньги. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"У столичных заказчиков появилась возможность проводить на Портале поставщиков совместные закупки через котировочные сессии. Это позволит им экономить время и средства. <…> Только за первый квартал этого года Москва опубликовала 47,8 тыс. мини-аукционов и за счет снижения начальной цены сэкономила 1,5 млрд рублей. Теперь через совместные котировочные сессии заказчики смогут объединять свои потребности в товарах, работах и услугах и проводить более крупные закупки", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как отметили в пресс-службе, чтобы провести совместную котировочную сессию, заказчики должны быть из одного субъекта Российской Федерации, а товары - соответствовать одной категории. Сначала возможность проводить совместные закупки была реализована для других регионов. Позже функционал был доработан под особенности и объемы закупок Москвы и теперь доступен также столичным заказчикам.

"Для того, чтобы провести совместный мини-аукцион, нужно при выборе типа закупки указать формат "Совместная закупка". Организатор может пригласить одного или нескольких заказчиков и дождаться подтверждения. Затем для каждого из них необходимо указать наименование и количество товаров и опубликовать котировочную сессию. Все заказчики должны быть зарегистрированы на Портале поставщиков, чтобы организатор процедуры мог добавить их в качестве участников", - уточнил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Возможность проведения совместных закупок для заказчиков из Москвы была реализована благодаря постоянному совершенствованию информационного взаимодействия Портала поставщиков с Единой автоматизированной информационной системой торгов (ЕАИСТ).