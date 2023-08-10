В Бундестаге заявили, что санкции против России ведут к деиндустриализации ФРГ

Депутат Уве Шульц призвал германское правительство незамедлительно "отменить экономические санкции против РФ", чтобы "предотвратить экономический ущерб" республике

БЕРЛИН, 10 августа. /ТАСС/. Санкции против России не только не достигают поставленных целей, но и ведут к деиндустриализации Германии. Такое мнение выразил депутат Бундестага (парламента ФРГ) от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Уве Шульц в заявлении, опубликованном на сайте партии.

"Санкции против России и экономические меры правящей в стране коалиции "Светофор" [Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и Свободная демократическая партия] ведут Германию и ее экономическую активность прямиком к деиндустриализации", - считает депутат. Он назвал "неудивительным, что в 2022 году РФ потеснила Германию с пятого места в рейтинге ведущих экономик мира".

По словам Шульца, о разрушительном эффекте санкций против РФ для экономики Германии говорят "неутешительные экономические перспективы [страны] на 2023 год", а также "низкие результаты автомобильной отрасли, [которые] продолжают приводить к снижению объемов производства в обрабатывающей промышленности". В этой связи депутат призвал германское правительство незамедлительно "отменить экономические санкции против России", чтобы "предотвратить [дальнейший] экономический ущерб" республике.

Согласно опубликованному в начале августа рейтингу Всемирного банка, Россия стала пятой экономикой мира по величине ВВП на конец 2022 года. По этому показателю Россия смогла обогнать Германию, Францию, Италию, Канаду и Великобританию.

9 августа президент Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ Gesamtmetall Штефан Вольф заявил, что германская экономика больше не является конкурентоспособной и превратилась в "больного человека Европы". Согласно его оценкам, страну во второй половине этого года ожидает рецессия.