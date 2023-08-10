В "Росэнергоатоме" сообщили об ежедневных попытках атак БПЛА по ЗАЭС

Советник генерального директора концерна Ренат Карчаа заявил, что это является реальной угрозой, в том числе для ядерной безопасности

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Попытки атак на Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС) беспилотными летательными аппаратами продолжаются, они представляют реальную угрозу ядерной безопасности, сообщил в четверг советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия-24".

"Тема БПЛА - не просто тревожная тема, их (беспилотников) очень много, каждый день фиксируется достаточное количество, с ними борются, и это действительно реальная угроза, в том числе и для ядерной безопасности. <…> Они угрожают непосредственно Запорожской атомной станции", - сказал Карчаа.

Он добавил, что ранее были зафиксированы попытки атак как непосредственно по атомной станции, так и по объектам, находящимся за периметром ЗАЭС. "Угроза вполне реальная, расслабляться ни в коем случае нельзя", - добавил Карчаа.

В среду в силовых структурах ТАСС сообщили, что российские силы перехватили в районе Энергодара украинский ударный беспилотник, направлявшийся к Запорожской АЭС с целью возможного подрыва отсека с хранением ядерного топлива.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.