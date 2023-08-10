Главгосэкспертиза одобрила строительство перерабатывающего комплекса ГОК "Светловский"

Согласно проекту, его продолжительность составит 18 месяцев, отметила представитель учреждения Людмила Истомина

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Главгосэкспертиза одобрила проект строительства перерабатывающего комплекса ГОК "Светловский" (входит в компанию "Высочайший") в Иркутской области мощностью 3,5 млн тонн руды в год, сообщило ведомство.

"Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство перерабатывающего комплекса горно-обогатительного комбината "Светловский", - говорится в сообщении. Текущий проект в рамках четвертого этапа предусматривает строительство двух площадок - золотоизвлекательной фабрики и хвостового хозяйства.

Отмечается, что для обеспечения передвижения на территории ГОК запроектировано строительство пяти автодорог.

"Согласно проекту, продолжительность строительства составит 18 месяцев и пройдет в два этапа - в подготовительный и основной", - рассказала представитель Главгосэкспертизы, главный эксперт проекта Людмила Истомина.

Ранее компания "Высочайший" (GV Gold) сообщала, что защитила технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций и утвердила в Госкомиссии по запасам полезных ископаемых запасы золоторудного месторождения Светловского в объеме 49 тонн. Добычу на месторождении планируется начать в 2025 году.

О месторождении

Месторождение Светловское расположено в Бодайбинском районе Иркутской области. Компания "Высочайший" выиграла аукцион на участок в 2018 году с правом пользования недрами на 25 лет. За три года с момента получения лицензии золотодобытчик провел комплекс геологоразведочных работ и приобрел дополнительные лицензионные участки, увеличив общую площадь до 180 кв. км. Промышленное освоение территории имеет стратегическое значение для восполнения минерально-сырьевой базы компании в регионе.

О компании

"Высочайший" ведет операционную и геологоразведочную деятельность в Иркутской области и Республике Саха (Якутия). Компания объединяет четыре горно-обогатительных комбината общей мощностью более 10,5 млн тонн руды в год и владеет 50 добывающими и разведочными лицензиями.