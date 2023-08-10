"Автоваз" не планирует повышать цены на наиболее бюджетные версии своих автомобилей

Компания допустила корректировку цен более дорогих и менее массовых версий

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. "Автоваз" не планирует повышать цены на базовые авто и их наиболее популярные модификации, однако допускает корректировку цен более дорогих и менее массовых версий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Автоваз" не планирует поднимать цены на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей. К примеру, стоимость базовых модификаций "Лады Гранты" так и останется ниже 700 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе.

Минимальное изменение цен на более дорогие и менее массовые версии своих автомобилей компания объясняет тем, что они комплектуются дополнительными опциями, получаемыми из-за рубежа.

При этом в "Автовазе" подчеркнули, что возможные корректировки стоимости на такие автомобили не связаны с индексацией утильсбора. Благодаря действию мер государственного стимулирования индексация на цены отечественной продукции не влияет, добавили в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Mash написал, что "Автоваз" планирует с 20 августа поднять цены на все свои модели. По информации канала, в большинстве российских дилерских центров наблюдается дефицит машин Lada.