Международные резервы РФ за неделю снизились до $586,6 млрд

По данным ЦБ на 28 июля, объем резервов составлял $594 млрд

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Международные резервы РФ снизились за неделю на $7,4 млрд и на 4 августа 2023 года составили $586,6 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 4 августа составил $586,6 млрд, сократившись за неделю на $7,4 млрд, или на 1,2%, вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила", - отмечается в сообщении регулятора.

По данным на 28 июля, объем резервов составлял $594 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению регулятора.