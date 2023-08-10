Минфин США ввел санкции против экс-главы Центробанка Ливана

Согласно заявлению ведомства, коррупция и незаконные действия Риада Саляме "способствовали разрушению правопорядка" в стране

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Министерство финансов США ввело санкции против бывшего руководителя Центрального банка Ливана Риада Саляме. Об этом говорится в заявлении финансового ведомства.

"Сегодня Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США вводит санкции против бывшего главы ливанского Центробанка Риада Саляме, чья коррупция и незаконные действия способствовали разрушению правопорядка в Ливане", - утверждает Минфин США.

Ведомство отмечает, что в черный список также были добавлены "четыре близких помощника Саляме, включая членов семьи Саляме и его главного помощника, который помогал скрывать и осуществлять коррупционные действия".

Санкции вводятся совместно с Великобританией и Канадой, добавило американское финансовое ведомство.