Кабмин направит 15 млрд рублей на ремонт и содержание дорог в регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что это позволит привести в порядок свыше 20 тыс. км шоссе, подъездных путей, различных съездов и выездов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Правительство России направит около 15 млрд рублей на ремонт и поддержание в надлежащем виде более 20 тыс. км улично-дорожной сети в регионах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Направим около 15 млрд рублей из бюджета на содержание и на текущий ремонт автомобильных трасс регионального и местного значения, в том числе и улично-дорожной сети. То есть тех маршрутов, что проходят в кварталах и во дворах, которыми жители пользуются ежедневно. Это позволит привести в порядок свыше 20 тыс. км шоссе, подъездных путей, различных съездов и выездов", - сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что принятое решение сделает дороги более комфортными для поездок и удобными для пешеходов, повысит качество грузовых перевозок для людей и бизнеса.

Премьер напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее поставил задачу организовать такую работу повсеместно. "Сегодняшнее решение - это лишь часть масштабных проектов по модернизации автотрасс по всей стране, только в этом году порядка 180 млн кв. м региональных и городских дорог построят и приведут в нормативное состояние. Такая работа будет продолжена", - заключил Мишустин.