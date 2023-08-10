Карчаа заявил, что неисправность в парогенераторе 4-го блока ЗАЭС оперативно устранят

Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" отметил, что причиной произошедшего стало, по всей вероятности, попадание барированной воды из трубки парогенератора в межтрубочное пространство

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Неисправность в парогенераторе энергоблока №4 Запорожской АЭС, ставшая причиной перевода реактора в режим "холодного останова", не является критической и будет оперативно устранена, сообщил в четверг советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия-24".

"Ничего катастрофического не произошло, <…>, это неисправность, которая достаточно оперативно устраняется, просто для этого нужно перевести реактор в режим "холодного останова". - сказал Карчаа.

По его словам, причиной произошедшего стало, по всей вероятности, попадание барированной воды из трубки парогенератора в межтрубочное пространство. "Возникли подозрения в плотности этого трубного пространства. Соответственно, главный инженер ЗАЭС принят абсолютно правильное и обоснованное решение, потому что для нас главным приоритетом является ядерная безопасность", - добавил Карчаа.

В четверг в официальном Telegram-канале ЗАЭС сообщалось, что реакторная установка четвертого блока Запорожской АЭС будет переведена в состояние "холодный останов" после выявления неисправности трубы парогенератора.