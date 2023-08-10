Кабмин выделит еще 5 млрд рублей госкорпорации по организации воздушного движения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что это необходимо для развития сети аэропортов и усиления защиты информационных систем

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российское правительство дополнительно направит 5 млрд рублей на инвестиционные программы Государственной корпорации по организации воздушного движения, это необходимо для развития сети аэропортов и усиления защиты информационных систем. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Глава кабмина отметил, что в последнее время количество авиарейсов, совершенных в российском небе, устойчиво растет. "Тем не менее средства нужны для закупки радиолокационного оборудования, необходимого для развития региональных аэропортов, усиления защиты информационных систем, а также для авансирования договоров с предприятиями-изготовителями и формирования задела на будущее", - указал Мишустин.

"Для этого сегодня выделим еще 5 млрд рублей на инвестиционные программы Государственной корпорации по организации воздушного движения", - сказал премьер.

Он обратил внимание на то, что на фоне введения антироссийских санкций отечественная авиаотрасль столкнулась с сокращением числа полетов, и напомнил, что ранее в 2023 году на поддержание бесперебойного обслуживания перелетов правительство уже выделило 5 млрд рублей.