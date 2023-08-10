В "Росэнергоатоме" сообщили об отсутствии предложений от МАГАТЭ по защите Запорожской АЭС

По словам советника гендиректора концерна Рената Карчаа, такие предложения могут появиться в будущем

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Сформулированные предложения от МАГАТЭ по защите Запорожской АЭС пока не поступали, однако они могут появиться в будущем. Об этом заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия-24".

"Нет предложений никаких сегодня. Может быть, что-то в работе по линии межведомственной комиссии, но уже сформулированных, согласованных с нами предложений, которые были бы запущены в процесс исполнения, такого нет. Это абсолютно не означает, что этого не может появиться завтра или послезавтра", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего о предложениях МАГАТЭ по защите станции.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.