В ЮАР считают, что банку БРИКС надо наращивать капитализацию и кредитование в нацвалютах

Финансовый директор НБР Лесли Маасдорп отметил, что доля кредитов в валютах участников объединения может вырасти с 22% до 30% к 2026 году

ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Учрежденному странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) Новому банку развития (НБР) следует увеличивать капитализацию и предоставление займов в национальных валютах стран объединения. Об этом заявил министр финансов ЮАР Инок Годонгвана.

"Большинство стран, являющихся членами НБР, выступают за выдачу займов в национальных валютах", - цитирует его агентство Reuters. По словам министра, вопрос об увеличении доли национальных валют в операциях банка будет обсуждаться на саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа.

Как указал финансовый директор НБР Лесли Маасдорп, доля кредитов в валютах участников объединения может вырасти с 22% до 30% к 2026 году. "Банк будет принимать решение о соотношении валют, в которых будут выдаваться кредиты, исходя из требований стран-участниц", - пояснил Маасдорп.

По данным Reuters, Китай успешнее остальных развивает рынок финансовых услуг в национальной валюте. В прошлом году в КНР были выпущены гособлигации на 13 млрд юаней ($1,8 млрд). Другие экономики отстают, но НБР надеется привлечь до 1,5 млрд рандов ($81 млн) под эмиссию облигаций в ЮАР в августе и выпустить первые облигации в индийских рупиях к концу года.

Новый банк развития, штаб-квартира которого находится в Шанхае, учрежден на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах объединения и развивающихся странах. В 2021 году НБР одобрил принятие Бангладеш, Египта, ОАЭ и Уругвая в качестве новых участников деятельности банка.