Кабмин выделит более 3,3 млрд рублей на создание отраслевого центра IT-безопасности

Средства помогут создать инфраструктуру и лаборатории для проведения исследовательской деятельности, сообщили в правительстве

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделит свыше 3,3 млрд рублей на создание отраслевого центра информационной безопасности, средства помогут создать инфраструктуру и лаборатории для проведения исследовательской деятельности. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Он отметил, что в условиях внешнего давления особенно важно стимулировать развитие собственных разработок в самых важных отраслях, "в том числе тех, которые обеспечивают сохранность для граждан и бизнеса сведений и бесперебойности функционирования критической инфраструктуры страны".

"Правительство выделит свыше 3 млрд 300 млн рублей на создание отраслевого центра информационной безопасности. Эти средства позволят сформировать инфраструктуру и лаборатории, необходимые для проведения научно-исследовательских и конструкторских работ в этой сфере", - сказал глава кабинета министров.

Он отметил, что "в дальнейшем лаборатории помогут ускоренному внедрению надежных отечественных передовых технологий". "Также с интегрированными механизмами информационной безопасности, которые востребованы государством и бизнесом при развитии электронных сервисов и платформ", - добавил Мишустин.

"У нас должны появиться собственные решения, которые повышают защищенность цифровых систем, пользовательских данных и учетных записей граждан", - подытожил премьер-министр.