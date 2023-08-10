"Интер РАО" подтвердила снижение экспорта электроэнергии в КНР по одной из линий

По данным компании, по воздушной линии "Амурская-Хэйхэ" он сократился до 100-200 МВт с плановых 600 МВт

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Компания "Интер РАО", оператор экспорта - импорта электроэнергии в России, подтвердила снижение объема поставок в КНР по воздушной линии "Амурская-Хэйхэ" до 100-200 МВт с плановых 600 МВт. При этом поставки по воздушной линии 110-220 кВ продолжаются в плановом объеме, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Интер РАО" объясняет это снижением водности ГЭС в ОЭС Востока, ремонтами тепловой генерации и ростом электропотребления.

"Действительно, в первой декаде августа был снижен объем поставки в КНР по ВЛ-500 кВ "Амурская-Хэйхэ" до указанных величин с планового объема 600 МВт. <...> При этом поставки по ВЛ 110-220 кВ продолжаются в плановом объеме", - сообщил представитель компании.

Он отметил, что "Интер РАО" в ежедневном режиме взаимодействует с Объединенным диспетчерским управлением Востока в части планирования и согласования графиков поставки. После улучшения гидрологической обстановки и увеличения доступной мощности тепловой генерации в ОЭС Востока объемы поставки будут восстановлены до плановых значений, подчеркнули в компании.

Ранее Минэнерго сообщило, что передача электроэнергии в КНР по воздушной линии "Амурская-Хэйхэ" ограничена из-за возникшего дефицита в ОЭС Востока.

По итогам 2022 года поставки электроэнергии в Китай достигли рекордных 4,7 млрд кВт⋅ч. В апреле врио главы блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина сообщала, что объем экспорта электроэнергии в Китай в 2023 году сохранится на уровне предыдущего, однако на показатель будет существенно влиять энергопотребление в Сибири и на Дальнем Востоке, а также показатель водности рек для выработки ГЭС.