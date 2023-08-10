На Херсонщине сообщили о переходе 260 энергетических объектов в федеральную собственность

Врио губернатора региона Владимир Сальдо отметил, что крупные российские энергохолдинги уже приступили к работе

ГЕНИЧЕСК, 10 августа. /ТАСС/. 260 энергетических объектов переданы в федеральную собственность в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Он уточнил, что обсудил актуальные проблемы энергокомплекса и реализацию планов в этой сфере на встрече с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым. "В стратегическом плане в Херсонской области 260 энергетических объектов переданы в федеральную собственность, и уже приступили к работе крупные российские энергохолдинги", - написал он в Telegram-канале.

Сальдо отметил, что доложил министру о восстановлении снабжающего Геническ газопровода, поврежденного в результате обстрела ВСУ, а также об увеличении поставок газа в Генический муниципальный округ. Помимо этого, обсуждалась работа электросетей в зимний период. "Для ее улучшения введем в работу питающие линии электропередачи напряжением 330 киловольт", - добавил он.