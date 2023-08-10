Noventiq завершил перерегистрацию юрлица с Кипра на Каймановы острова

Это произошло в преддверии листинга на Nasdaq, говорится в заявлении компании

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Noventiq завершил перерегистрацию своего юридического лица с Кипра на Каймановы острова в преддверии листинга на Nasdaq. Об этом говорится в заявлении компании.

"Noventiq Holdings plc, глобальный поставщик решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности со штаб-квартирой в Лондоне, объявил об успешном завершении своей перерегистрации с Кипра на Каймановы острова - с 26 июля 2023 года - в преддверии листинга на Nasdaq", - говорится в заявлении.

В компании ожидают, что перерегистрация не окажет существенного влияния на деятельность для Noventiq или держателей ценных бумаг компании. Также не ожидается изменений в уставном капитале Noventiq.

Ранее Noventiq провел делистинг собственных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже, а также подал заявку на исключение глобальных депозитарных расписок из списка торгов Московской биржи. В феврале 2023 года Noventiq сообщала о слиянии с американской компанией Corner Growth Acquisition Corp. в целях получения листинга на Nasdaq. Также в этих же целях компания объявила о намерении сменить место регистрации компании с Кипра на Каймановы острова.

О разделении бизнеса Softline

В июле 2022 года Softline объявил о намерении разделить бизнес и создать двух игроков с фокусом на международных и на российском рынках. В результате разделения российский бизнес с холдинговой компанией АО "Софтлайн", принадлежащий ООО "Аталайя", стал независимым от международного периметра. Международная часть бизнеса бывшего Softline Holding PLC ведет деятельность за пределами России под новым брендом Noventiq.