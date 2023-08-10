МЭР спрогнозировало взаимный турпоток РФ и Китая в 2023 году около 500 тыс. человек

В ведомстве отметили, что запуск группового безвизового режима и электронной визы для индивидуальных путешественников в перспективе позволит российской туротрасли выйти на допандемийные показатели и даже превысить их

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Взаимный туристический поток России и Китая в 2023 году составит около 500 тыс. человек, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"В доковидный 2019 год взаимный турпоток России и Китая достиг 4 млн человек - примерно по 2 млн человек с каждой стороны. В 2023 году, по прогнозам Минэкономразвития России, взаимный турпоток составит около 500 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Запуск группового безвизового режима и электронной визы для индивидуальных путешественников в перспективе позволит российской туротрасли выйти на допандемийные показатели и даже превысить их, отметили в министерстве.

Там напомнили, что с российской стороны регулярные пассажирские рейсы между Россией и Китаем по 13 маршрутам выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Аврора", "Ираэро", S7 и "Якутия". Общая частота составляет 32 рейса в неделю. С китайской стороны регулярные рейсы между странами выполняют семь авиакомпаний по 10 маршрутам с общей частотой 45 рейсов в неделю. Рейсы совершают авиакомпании Air China, Hainan Airlines, Siсhuan Airlines, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Beijing Capital Airlines и Tianjin Airlines.

При увеличении турпотока Минэкономразвития будет оперативно реагировать на запросы бизнеса - в том числе и по увеличению количества рейсов, подчеркнули в министерстве.

О стоимости групповых поездок

Групповые безвизовые турпоездки между Россией и Китаем будут на 20-30% дешевле индивидуальных путешествий, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.

"Такие поездки будут дешевле примерно на 20-30% по сравнению с обычными индивидуальными бронированиями, в том числе по электронной визе. В групповых поездках всегда есть возможность подобрать вариант туристических программ, которые будут отвечать запросу клиента - все, от городских туров, до пляжного отпуска", - сказал Кондратьев, слова которого приводят в пресс-службе министерства.

Сегодня, 10 августа, первая группа туристов из Китая прибыла в Россию по соглашению о групповом безвизовом обмене. Кондратьев отметил, что российские туристы уже на следующей неделе смогут отправиться в Китай в рамках группового безвизового механизма. Для оформления группового тура необходимо обратиться в турагентство, которое занимается организацией таких поездок.