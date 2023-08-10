Эксперт спрогнозировал урожай зерна в России на уровне 135 млн тонн

Депутат Владимир Плотников назвал возможные показатели результатом очень хорошей работы аграриев и государственной поддержки

МАЙКОП, 10 августа. /ТАСС/. Урожай зерна в России в этом году прогнозируется на уровне 135 млн тонн, несмотря на непростые погодные условия для аграриев на юге страны. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников, находящийся в Адыгее в рабочей поездке.

В этом году жатву на юге России проводят в непростых условиях, поскольку в разгар страды прошли сильные ливни, местами с градом. Последнюю неделю на юге страны держалась аномально жаркая погода.

"В этом году тоже будет очень хороший урожай, несмотря на погодные условия. Думаю, на уровне 135 млн тонн зерна. Меньше, чем в прошлом году, но это все равно очень хороший урожай", - сказал он.

Весомый урожай эксперт назвал результатом очень хорошей работы аграриев и государственной поддержки, направленной на развитие сельского хозяйства в России. "Надеемся, и цена на рынке будет более-менее стабильной, чтобы доходы увеличились у крестьян", - добавил он.

Ранее Минсельхоз РФ оценивал урожай зерна в РФ в 2023 году в 123 млн тонн, из них пшеницы - 78 млн тонн, допуская пересмотр прогноза в сторону повышения.

О рекордном урожае 2022 года

Россия в 2022 году обновила рекорд валового сбора зерна - всего было собрано 157,676 млн тонн, на 29,9% больше по сравнению с 2021 годом, в том числе пшеницы 104,237 млн тонн - на 37% больше предыдущего года. По оценке Минсельхоза, в сезоне 2022-2023 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) было экспортировано более 55 млн тонн зерна, включая рекордные 47 млн тонн пшеницы.

Предыдущий рекорд был в 2017 году, когда было собрано 135,539 млн тонн зерна, в том числе 86,003 млн тонн пшеницы.