"Автотор" предложил концепцию перезапуска завода Hyundai в Санкт-Петербурге

Мощности завода в Петербурге позволяют выпускать до 200 тыс. автомобилей в год, отметил основатель холдинга Владимир Щербаков

КАЛИНИГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Российский автомобильный холдинг "Автотор" предложил концепцию перезапуска производства автомобилей на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, которая предполагает выпуск полностью гибридных автомобилей с использованием электричества и газомоторного топлива. Об этом журналистам сообщил в четверг в Калининграде основатель и главный акционер холдинга Владимир Щербаков.

"В Петербурге замороженный завод [Hyundai], полностью готовый к производству, больше того - два завода, потому что Hyundai купил корпуса завода General Motors под свое перспективное развитие. <...> Мы предложили: давайте мы сделаем хорошую кооперацию, давайте мы там поставим [в производство] специально автомобиль на газомоторном топливе. Под гибриды мы отсюда [из Калининграда] будем поставлять всю электрическую силовую часть, полностью, а вы там делаете газовую схему полностью для начала", - сказал Щербаков, добавив, что мощности завода в Петербурге позволяют выпускать до 200 тыс. автомобилей в год.

Основатель "Автотора" подчеркнул, что в настоящее время этот вопрос находится только в стадии обсуждения. "Мы пока сказали - есть такая концепция. Если правительство принимает эту концепцию, мы начинаем ее прорабатывать", - сказал он. Реализация концепции затрагивает еще несколько десятков предприятий-смежников, которые также смогут возобновить производство. При этом пока нельзя упускать из виду тот факт, что завод по-прежнему принадлежит компании Hyundai и ее планы по использованию этих мощностей на данный момент не ясны, добавил главный акционер автохолдинга.

Для того, чтобы приступить к детальной проработке концепции, "мы должны получить политическое решение", сказал Щербаков. Если будет получена поддержка, "Автотор" совместно с "Газпромом" приступит к проработке инвестиционной программы по развитию этого проекта, добавил он.

Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, общий объем производства превысил 2,5 млн автомобилей.