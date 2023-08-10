Цена летнего дизеля на бирже обновила рекорд

По данным СПбМТСБ, показатель поднялся выше 63 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Биржевая стоимость летнего дизельного топлива в европейской части России продолжает расти и обновляет рекорд седьмой торговый день подряд. В четверг его цена впервые поднялась выше 63 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена летнего дизеля выросла за день на 1,68%, до 63,223 тыс. рублей за тонну, что является историческим максимумом. Стоимость этого вида топлива держится на рекордных уровнях с 2 августа.

Стоимость топочного мазута также обновила рекорд - она увеличилась на 0,51%, до 34,33 тыс. рублей за тонну. Предыдущий ценового максимум был достигнут 8 августа - 34,184 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-92 подорожал на 0,85%, до 62,454 тыс. рублей за тонну, бензин Аи-95 - на 0,29%, до 68,409 тыс. рублей за тонну. Цена на топливо для реактивный двигателей (авиакеросин) подросла на 0,05%, до 67,668 тыс. рублей за тонну.

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали на 2,46%, до 20,839 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, стоимость этого вида топлива увеличилась на 5,31%, до 16,889 тыс. рублей за тонну.