Компания завершила перерегистрацию своего юридического лица с Кипра на Каймановы острова в преддверии листинга на Nasdaq

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Расписки Noventiq на Мосбирже росли более чем на 7,5%, свидетельствуют данные торгов. Котировки пошли вверх на сообщении о том, что Noventiq завершил перерегистрацию своего юридического лица с Кипра на Каймановы острова в преддверии листинга на Nasdaq.

По данным на 17:03 мск бумаги компании росли на 7,92% - до 239,9 рубля. К 17:18 мск расписки Noventiq замедлили рост и торговались на уровне 232 рубля за бумагу (+4,36%).

В 2022 году Softline завершила разделение российского и международного бизнесов путем продажи российского основателю группы Игорю Боровикову. Глобальная компания Softline сменила название на Noventiq.

В конце июля 2023 года компания Noventiq сообщила, что подала заявку на исключение глобальных депозитарных расписок (ГДР) из списка торгов Московской биржи. Ранее разработчик программного обеспечения Noventiq также провел делистинг собственных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже. Компания сообщала, что делистинг на обеих площадках является одним из условий объединения бизнеса с Corner Growth Acquisition Corp.

В феврале 2023 года Noventiq сообщала о слиянии с американской компанией Corner Growth Acquisition Corp. в целях получения листинга на Nasdaq.