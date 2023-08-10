Ирак планирует отказаться от импортного газа в течение трех лет

Премьер-министр арабской республики Мухаммед ас-Судани заявил, что правительство "принимает решения в области инвестиций", в частности, "в ближайшее время будут подписаны новые контракты с TotalEnergies"

КАИР, 10 августа. /ТАСС/. Ирак в течение ближайших трех лет полностью перейдет на самообеспечение газом. Об этом заявил премьер-министр арабской республики Мухаммед ас-Судани, выступая на церемонии открытия новых блоков электростанции в восточной провинции Майсан.

"В течение максимум трех лет Ирак достигнет энергетической независимости и сможет отказаться от импортного газа", - приводит слова премьера телеканал Alsumaria. Он рассказал, что правительство "принимает решения в области инвестиций", в частности, "в ближайшее время будут подписаны новые контракты с [французской корпорацией] TotalEnergies". Кроме того, по словам премьера, "правительство продолжает совершенствовать систему электроснабжения страны".

В настоящее время Ирак сильно зависит от поставок электроэнергии, а также топлива для своих электростанций из Ирана, ежедневно импортируя до 50 млн куб. м природного газа. Иран периодически снижает или полностью приостанавливает экспорт из-за внутреннего дефицита или невыполнения Багдадом финансовых обязательств. Багдад еще год назад заявил, что планирует переключить внимание инвесторов на развитие газового сектора страны, чтобы увеличить производство сжиженных углеводородных газов и дистиллятов нефти.