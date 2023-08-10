Источник: совет директоров "Яндекса" намерен исполнить планы по реструктуризации компании

Это может произойти в начале 2024 года, отметил он

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Яндекса" намерен реализовать озвученные ранее планы по реструктуризации бизнеса и привлечению инвесторов. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к совету директоров компании.

"Совет намерен реализовать в начале следующего года озвученные ранее планы по реструктуризации бизнеса и привлечению инвесторов", - рассказал собеседник агентства. По его словам, совет директоров продолжает работать над планируемой реструктуризацией компании и общается с несколькими потенциальными инвесторами, которые претендуют на покупку различных пакетов экономической доли в компании.

"Компания планирует вынести предложение по реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023 года. Все предлагаемые советом директоров изменения должны будут одобрить акционеры Yandex N.V.", - добавил собеседник агентства.

В конце мая сообщалось, что "Яндекс" получил от потенциальных инвесторов заявки на покупку различных пакетов доли в компании, заявки будут проверены на соответствие санкционным ограничениям.

Согласно принятому решению, новые инвесторы не будут иметь контроля над компанией - контроль сохранит за собой менеджмент "Яндекса". В свою очередь бизнесы по развитию беспилотных автомобилей, облачных технологий и образовательных сервисов "Яндекса" продолжат работу в России, а их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V.

О разделе "Яндекса"

25 ноября 2022 года компания сообщила о возможном выделении основной части бизнеса в отдельную группу компаний. Головная компания российского "Яндекса" - Yandex N.V. при этом планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний, поменяв название.

Также "Яндекс" рассматривает возможность передачи управления группой компаний российскому менеджменту.

Позднее источники РБК выдвигали предположения о планах "Яндекса" на этот счет. По версии издания, менеджмент и консультанты нидерландской Yandex N.V. обсуждают несколько вариантов реорганизации в рамках процесса по выделению российского бизнеса в отдельное юридическое лицо и возможного привлечения инвесторов в его капитал.

23 мая 2023 года глава ВТБ Андрей Костин сообщил журналистам, что банк стал участником консорциума по покупке доли в "Яндексе", но размер доли банка в нем еще будет обсуждаться. Костин говорил, что сделка может быть закрыта до конца года, но не назвал ее сумму. При этом раскрывать других участников консорциума глава ВТБ не стал.

В пресс-службе "Яндекса" ТАСС тогда сообщили, что все детали пока находятся в проработке, все возможные изменения должны быть впоследствии одобрены акционерами компании.

В новость внесена правка (18:04 мск) - лид приводится в новой редакции.