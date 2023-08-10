Сооружение двух новых энергоблоков Нововоронежской АЭС намерены ускорить

Под объекты выделили землю площадью 1,7 тыс. га

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Строительство двух новых энергоблоков Нововоронежской атомной электростанции начнется раньше запланированного срока. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

"Об ускорении строительства 5-й очереди Нововоронежской АЭС 10 августа договорились губернатор Воронежской области Александр Гусев и директор НВАЭС Владимир Поваров. Предложено начать сооружение энергоблоков №8 и №9 раньше первоначальных сроков, чтобы ввести их в эксплуатацию в 2032 и 2036 годах соответственно", - говорится в сообщении.

Под объекты уже выделили земельный участок площадью 1,7 тыс. га в Каширском и Острогожском муниципальных районах. "Запуск там новых энергоблоков принесет хорошие инвестиции в областной бюджет, появятся дополнительные рабочие места. Воронежские предприятия смогут изготавливать необходимое оборудование. А это будет стимулировать рост промышленного производства", - сообщили в пресс-службе.

На Нововоронежской АЭС работают четыре энергоблока (№4, 5, 6 и 7) общей электрической мощностью 3 778 МВт. До 2040 года здесь планируется остановить последние блоки советского периода: модернизированные блоки №4 (с реактором ВВЭР-440) и №5 (с реактором ВВЭР-1000).

Нововоронежская АЭС является узлом связи между энергосистемами центра и юга России. Для выдачи мощности существует развитая инфраструктура. Это 27 воздушных линий электропередачи, включая линию "Донская - Кременская", которая сейчас находится в резерве. Это дает возможность поставлять электроэнергию в новые регионы страны, обеспечив перетоки в их сторону.