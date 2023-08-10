Эксперты заявили о сохранении высокого уровня банкротств в Германии

Отмечается, что количество банкротств в июле было на 6% выше, чем в среднем в июльские месяцы в период с 2016 по 2019 год до пандемии коронавируса

БЕРЛИН, 10 августа. /ТАСС/. Число заявок на банкротство, поданных германскими фирмами, в июле остается высоким и по-прежнему превышает средние показатели, наблюдавшиеся до начала пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении Института исследования экономики имени Лейбница (IWH, Галле).

Согласно его исследованиям, "число неплатежеспособных товариществ и компаний в Германии в июле составило 1 025", что на 44% выше аналогичных показателей июля 2022 года. Отмечается, что количество банкротств в июле было на 6% выше, чем в среднем в июльские месяцы в период с 2016 по 2019 год до пандемии коронавируса.

По данным института, в результате банкротств 10% крупнейших компаний, которые подали сведения о неплатежеспособности в июле, под угрозой оказались 9 300 рабочих мест. Неплатежеспособность коснулась в большей степени работников "в сфере торговли и промышленности".

Согласно опубликованной статистике, по сравнению с июнем текущего года число поданных заявок на банкротство в июле несколько снизилось - на 2%.

Ранее исследователи IWH сообщали, что в июне число заявок на банкротство в ФРГ составило 1 050 и достигло максимума с 2016 года.