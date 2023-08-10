Шведская Eastnine продала долю в российской MFG за 15,6 млрд рублей

Акции купила российская компания ООО "ГЕМ Инвест"

СТОКГОЛЬМ, 10 августа. /ТАСС/. Шведская компания Eastnine AB завершила сделку по продаже принадлежащих ей 36% акций российского ретейлера одежды Melon Fashion Group (MFG). Об этом сообщается в пресс-релизе Eastnine.

"Завершена продажа компанией Eastnine AB доли в российском ритейлере одежды Melon Fashion Group (MFG). Цена сделки - около 15,6 млрд рублей, что соответствует €146 млн по обменному курсу 107 евро/рубль, - отмечено в сообщении. - Eastnine немедленно приступает к обмену рублевых активов, который, как ожидается, будет завершен в течение нескольких недель".

Как сообщалось ранее, акции проданы российской компании ООО "ГЕМ Инвест". Инвестиции Eastnine в MFG по состоянию на 30 июня 2023 года составляли примерно €162 млн.