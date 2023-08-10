Ставропольский край назвали лидером по установленной мощности ВИЭ-генерации

Как сообщили в Ассоциации развития возобновляемой энергетики, в тройку также вошли Астраханская и Ростовская области

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Ставропольский край стал лидером по установленной мощности объектов ВИЭ-генерации в России. Об этом сообщили ТАСС в Ассоциации развития возобновляемой энергетики.

Общий объем установленной мощности на Ставрополье достиг 853 МВт, из которых 775 МВт приходится на объекты, функционирующие в рамках механизма поддержки ДПМ ВИЭ (договоров о предоставлении мощности возобновляемых источников энергии).

Также в тройку вошли Астраханская и Ростовская области - на них приходится треть всей установленной мощности ВИЭ в России.

Во втором квартале 2023 года на оптовом рынке электроэнергии и мощности состоялся ввод в эксплуатацию Красногорской малой ГЭС-1 и Кузьминской ВЭС, в результате чего установленная мощность 100 объектов ВИЭ-генерации, построенных в рамках ДПМ ВИЭ, составила 4 219 МВт. Кроме того, на розничных рынках электроэнергии по итогам второго квартала 2023 года в Лабинском районе Краснодарского края завершены строительство и техприсоединение комплекса из девяти солнечных электростанций по 4,9 МВт каждая, уточнили в АРВЭ.

В то же время совокупная мощность объектов ВИЭ-генерации в России превысила 6 ГВт, что составляет примерно 2,4% от общей мощности энергосистемы России, при этом на ДПМ ВИЭ приходится 1,7%.

По итогам первого полугодия 2023 года выработка электроэнергии объектами ВИЭ-генерации, построенными в рамках ДПМ ВИЭ, составила 4 462 млн кВт-ч, что соответствует доле 0,8% в потреблении электроэнергии в ЕЭС России (на 0,10 п. п. больше, чем годом ранее).

О государственной поддержке ВИЭ-генерации

Меры государственной поддержки строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, предполагающие возврат инвестиций с гарантированной доходностью, работают до 2024 года, но отборы проектов по этой программе уже завершены.

Вторая программа поддержки ВИЭ-генерации будет работать в 2025-2035 годах. Изначально ее объем предполагался на уровне 400 млрд рублей, но в итоге был сокращен до около 350 млрд рублей.

В Минэнерго России ожидают, что до 2035 года в России будет введено около 6,7 ГВт ВИЭ-мощности. Позднее сообщалось, что объем вводов может составить 12 ГВт.