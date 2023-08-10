Карчаа заявил о повторном отключении снабжающей ЗАЭС линии 750 кВ "Днепровская"

Ее отключили на территории, подконтрольной киевскому режиму, сообщил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом"

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Линия 750 кВ "Днепровская", которая обеспечивает электричеством Запорожскую АЭС, вновь отключена, сообщил ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"В очередной раз на территории, подконтрольной киевскому режиму, произошло отключение линии 750 кВ "Днепровская", - сказал Карчаа.

Защита прошлой ночью уже отключала линию 750 кВ "Днепровская". Питание Запорожской АЭС шло по линии 330 кВ. В 13:50 мск отключенная линия была введена в работу.

Сейчас снабжение станции, по словам собеседника агентства, осуществляется за счет резервной линии 330 кВ. Говоря о причинах произошедшего, Карчаа отметил, что оно может быть связано с проведением ранее некачественных работ, новым повреждением или злонамеренным отключением линии. Он подчеркнул, что последнее неоднократно практиковалось украинской стороной.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня