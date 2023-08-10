Росавиация включила семь новых направлений в программу субсидирования авиаперевозок

В перечень включили такие направления, как Волгоград - Сургут, Иркутск - Томск, Красноярск - Новый Уренгой, Красноярск - Ханты-Мансийск, Махачкала - Нижневартовск, Нижневартовск - Пермь, Омск - Томск

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) включило семь новых направлений в перечень маршрутов по программе субсидированных региональных авиаперевозок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Федеральное агентство воздушного транспорта объявляет о результатах проведения отбора авиаперевозчиков в целях предоставления в 2023 году субсидий из федерального бюджета", - отмечается в сообщении. В отборе приняла участие 21 авиакомпания.

В итоге соглашение о предоставлении субсидий было заключено с 12 авиакомпаниями, среди которых S7, "Азимут", "Ютэйр", "Аэрофлот".

Новый перечень маршрутов расширен до 298 направлений. В список включили такие направления, как Волгоград - Сургут, Иркутск - Томск, Красноярск - Новый Уренгой, Красноярск - Ханты-Мансийск, Махачкала - Нижневартовск, Нижневартовск - Пермь, Омск - Томск.