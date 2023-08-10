Китайская Gezhouaba приостановила строительство ГЭС в Нигере из-за санкций

Решение о введении санкций приняли на саммите ECOWAS 30 июля

ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Китайская компания Gezhouaba Group приостановила строительство плотины ГЭС "Кандаджи" в Нигере из-за санкций Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на уведомление, которое компания направила инспекции труда.

"Мы вынуждены приостановить строительные работы", - говорится в письме.

Строительство объекта началось в 2009 году на реке Нигер в 180 км к северо-западу от столицы Ниамей. Стоимость ГЭС мощностью 130 МВт составляет $808 млн. Станция позволит увеличить площадь орошаемых земель и снизить зависимость страны от импорта электроэнергии из соседней Нигерии.

Ранее подрядчиком строительства плотины ГЭС выступала российская компания "Зарубежводстрой", однако в 2013 году правительство Нигера аннулировало контракт.

Решение о введении экономических и торговых санкций против Нигера было принято на саммите ECOWAS, который состоялся 30 июля в столице Нигерии Абудже. Нигерия прекратила поставки электроэнергии в республику.