В Марий Эл помогут бизнесу установить контакты с партнерами из Китая

Глава республики Юрий Зайцев назвал две перспективных отрасли двустороннего взаимодействия - образование и туризм

ЙОШКАР-ОЛА, 10 августа. /ТАСС/. Власти Марий Эл помогут местным предпринимателям установить деловые контакты с партнерами из Китая. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев в ходе встречи с генконсулом КНР в Казани Сян Бо.

"Я уверен, что наше сотрудничество необходимо развивать, поэтому приложу все усилия, чтобы помочь наладить контакты между представителями бизнеса, в том числе с китайскими корпорациями, это касается микроэлектроники, той продукции, в которой КНР лидирует", - сказал Зайцев. Он отметил, что во время визита в Китай "увидел заинтересованность во взаимодействии не только в рамках парламентских отношений, но и в рамках экономических". "Считаю, что технологии, компоненты, которые производят в Китае, должны быть востребованы в развитии нашей промышленности, отрадно, что вы прибыли к нам с официальным визитом", - подчеркнул Зайцев.

В частности, он назвал две перспективных отрасли двустороннего взаимодействия - образование и туризм. "Мы стараемся развивать транспортную и туристическую инфраструктуру, гостиничный бизнес, привлекать инвесторов, мы хотим приглашать жителей Китая к нам в гости", - продолжил глава Марий Эл. Кроме того, он убежден, что необходимо развитие студенческого образовательного взаимодействия. "Мы готовы отправлять своих ребят в Китай, чтобы они учили китайский язык, знакомились с культурой, дружба, которая существует между провинциями Китая и регионами России, должна крепнуть, в том числе между нашими жителями", - подчеркнул Зайцев.

В свою очередь, Сян Бо, по данным пресс-службы правительства республики, выразил готовность способствовать и помогать в развитии и укреплении взаимоотношений между Марий Эл и провинциями Китая. "Цель моей поездки - глубже познакомиться с республикой, укрепить рабочие контакты, развивать взаимовыгодное сотрудничество, продвигать дальше те договоренности, которые были достигнуты во время Вашего визита в Китай", - сказал генконсул КНР, слова которого цитирует пресс-служба.