Пулково намерены сделать центром экспертизы в работе производителей КНР с аэропортами РФ

Пять концернов, ставших партнерами аэропорта, занимаются производством аэродромной, аэропортовой техники и досмотрового оборудования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Пулково станет центром экспертизы и испытаний различной техники от крупнейших китайских производителей для аэропортов России. Соглашение о партнерстве заключено с пятью концернами из КНР, сообщил журналистам гендиректор управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные ворота северной столицы" Леонид Сергеев.

"Китай - один из лидеров инновационных решений, где производство локализовано до 95%. Для нас взаимодействие с крупнейшими игроками этого рынка открывает возможности для обмена опытом и освоения новых технологий. Пулково становится центром экспертизы по работе с производителями из Китая для аэропортов России. Мы готовы помогать коллегам из аэропортовой отрасли в повышении эффективности деятельности при работе с китайскими партнерами", - рассказал Андреев.

Пять концернов, ставших партнерами Пулково, занимаются производством аэродромной, аэропортовой техники и досмотрового оборудования. Сотрудничество с ними предполагает ввод в эксплуатацию в аэропорту техники китайских производителей, а также обучение сотрудников авиагавани ее использованию. Получаемый при этом опыт будет подробно анализироваться, фиксироваться и передаваться всем заинтересованным аэропортам страны, которые намерены сотрудничать с китайскими производителями.

В пресс-службе "Воздушных ворот северной столицы" напомнили, что Пулково уже является испытательной площадкой и центром компетенций по внедрению российской и белорусской аэродромной техники, а также системы обнаружения и принятия мер по отпугиванию птиц. В модернизацию аэродромной и аэропортовой техники Пулково готов вложить до 2028 года до 7 млрд рублей.