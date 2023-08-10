"Зарубежнефть" зарегистрировала в Мурманске нефтесервисную "дочку"

Гендиректором компании, согласно данным ЕГРЮЛ, является Иван Поляков

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. "Зарубежнефть" зарегистрировала нефтесервисную дочернюю компанию "Морской дракон" в Мурманске. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Компания зарегистрирована 9 августа. Основное направление ее деятельности - предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата.

Генеральным директором компании, согласно данным ЕГРЮЛ, является Иван Поляков.

"Зарубежнефть" - диверсифицированный нефтегазовый холдинг, единственным акционером которого является РФ. В России компания ведет проект по разработке Харьягинского месторождения, а также осуществляет добычу на шельфе Вьетнама как в рамках СП "Вьетсовпетро" - своего основного добывающего актива, так и самостоятельно.