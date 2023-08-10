Холдинг планирует выпускать эти автомобили не под брендом "Автотор", этим будет заниматься отдельная фирма, сообщил основатель компании Владимир Щербаков

КАЛИНИНГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Российский автомобильный холдинг "Автотор" приступает к испытаниям собственного электромобиля. Об этом сообщил журналистам в Калининграде в четверг основатель и главный акционер компании Владимир Щербаков.

"Мы готовим производство автомобилей малого класса двух видов - на двигателе внутреннего сгорания, мы надеемся, что это будут газомоторное топливо и бензин <...> и электро-. Образцы у нас есть, мы над ними продолжаем работать. <...> Испытания в течение недели должны начаться", - сказал Щербаков.

Холдинг планирует выпускать эти автомобили не под брендом "Автотор". Этим будет заниматься отдельная компания, которая, вероятно, будет образована внутри группы. Сам "Автотор" будет сохранять статус производственного партнера зарубежных компаний, которые работают на российской территории, подчеркнул Щербаков. "Планов более амбициозных, как, например, у "Волжского автомобильного завода" - создать свой собственный автомобиль полностью на уровне класса B, С, D, F, Е - мы для себя пока такой возможности не видим. Думаем, что эта экономическая гонка пока просто не для нас", - сказал он, добавив, что компания в этом смысле не планирует конкурировать с крупными автомобилестроителями.

Ранее сообщалось, что "Автотор" планирует запустить завод по производству компактных электромобилей в 2024 году. Объем инвестиций в создание завода таких электромобилей составляет 3,97 млрд рублей. Производственные мощности ожидаются на уровне до 50 тыс. автомобилей в год.

Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, общий объем производства превысил 2,5 млн автомобилей.