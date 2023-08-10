Совбез правительства Болгарии изучит последствия ограничений работы "Лукойла" в стране

Совет также обсудил объявленное Россией предупреждение о временной опасности судоходства в нескольких районах в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря

СОФИЯ, 10 августа. /ТАСС/. Совет по безопасности при правительстве Болгарии под председательством премьер-министра Николая Денкова изучит возможные последствия решений парламента, накладывающих ограничения на работу компании "Лукойл" в стране.

"В центре обсуждения был внесенный в парламент проект об изменении и дополнении закона о контроле и ограничительных мерах в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Совет принял решение о подготовке докладов о возможных последствиях этого законопроекта для национальной безопасности", - сообщает правительственная пресс-служба.

Также члены Совбеза обсудили объявленное Россией 19 июля предупреждение о временной опасности судоходства в нескольких районах в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря.

Ограничения для "Лукойла"

Законопроект об изменении и дополнении закона о контроле и ограничительных мерах в отношении России в связи с ситуацией на Украине был принят парламентом 21 июля, что на практике прекратило аренду нефтяного порта "Росенец" компанией "Лукойл". Авторами инициативы о возвращении нефтяного порта под контроль государства стали представители коалиций партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" с Союзом демократических сил, "Продолжаем перемены" с "Демократической Болгарией", а также Движения за права и свободы. В конце парламентской сессии они внесли новый законопроект, который, если будет принят, досрочно запретит заводу "Лукойл нефтохим Бургас" перерабатывать российскую нефть.

Действия депутатов раскритиковал президент Болгарии Румен Радев, обратившийся в Конституционный суд. Глава государства указал, что способ, каким были стремительно приняты поправки в закон и была прекращена аренда нефтяного терминала Росенец, не только противоречит конституции и принципам правового государства, но и является примером безответственного отношения к гражданам. Радев попросил Конституционный суд проверить принятые законодательные изменения на их соответствие основному закону.

Сейчас тщательно проанализировать возможные последствия решений депутатов парламента хочет и правительство страны.