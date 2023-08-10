Грузооборот морских портов РФ за январь - июль увеличился на 9,3%

Он составил 526,8 млн тонн

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Грузооборот морских портов России за январь - июль 2023 года увеличился на 9,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 526,8 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"Грузооборот морских портов России за 7 месяцев 2023 года увеличился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 526,8 млн тонн", - говорится в сообщении.

Перевалка сухих грузов за семь месяцев 2023 года выросла на 16,8% по отношению к уровню прошлого года и составила 263,9 млн тонн. Перевалка наливных грузов увеличилась на 2,6% и составила 262,9 млн тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна за январь - июль текущего года увеличился на 2,2% и достиг 57,7 млн тонн. Прирост уже полностью обеспечен увеличением перевалки сухих грузов на 14,6% до 17,8 млн, при сокращении перевалки наливных грузов на 2,6% до 39,9 млн тонн. Грузооборот морских портов Балтики вырос на 3,8% и составил 149 млн тонн. Объем перевалки сухих грузов возрос на 17%, до 66,2 млн тонн, наливных грузов - сократился на 5,1%, до 82,8 млн тонн.

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 18,4% к январю - июлю прошлого года, до 174,9 млн тонн. Перевалка сухих грузов увеличилась на 29,5%, до 83,4 млн тонн, наливные грузы - на 9,9%, до 91,5 млн тонн.

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна за семь месяцев 2023 года вырос на 40,8% по отношению к показателю прошлого года и составил 4,3 млн тонн. При этом объем перевалки сухих грузов в бассейне вырос в 1,8 раз, до 2,6 млн тонн, перевалка наливных грузов прибавила 5,1%, до 1,7 млн тонн.

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна с начала года возрос на 7,4%, до 140,9 млн тонн. Перевалка сухих грузов увеличилась на 6,5% и достигла 93,9 млн тонн, наливных грузов - на 9,2% до 47 млн тонн.