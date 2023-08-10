Российские инвесторы вложат $500 тыс. в создание предприятия в Таджикистане

Новое предприятие создаст более 20 рабочих мест

ДУШАНБЕ, 10 августа. /ТАСС/. Российские инвесторы вложат $500 тыс. в создание предприятия по производству комплектующих для сельскохозяйственной техники в свободной экономической зоне (СЭЗ) "Сугд" в Таджикистане. Об этом сообщили в пресс-центре СЭЗ.

"Данное производственное предприятие создано предпринимателями Российской Федерации с финансированием в размере $500 тыс.", - говорится в сообщении.

Новое предприятие создаст более 20 рабочих мест. Компания получила название "Ситораи аср", она зарегистрирована в начале июня. Благодаря регистрации в СЭЗ, фирма сможет воспользоваться льготами, например, освобождением от всех видов налогов, предусмотренных для предприятий.

СЭЗ "Сугд" расположена в Согдийской области на севере Таджикистана. Всего в республике создано пять подобных экономических зон.