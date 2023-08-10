В Дагестане нагрузка на энергосистему увеличилась на 25%

По словам гендиректора ПАО "Россети Северный Кавказ" Романа Левченко, потребление энергии в республике за август по сравнению с 2022 годом возросло на 8%

МАХАЧКАЛА, 10 августа. /ТАСС/. Нагрузка на энергосистему Дагестана увеличилась на 25%. Об этом сообщил генеральный директор ПАО "Россети Северный Кавказ" Роман Левченко во время заседания оперштаба по обеспечению безопасности электроснабжения в республике.

"Действительно, на сегодняшний день в Дагестане ситуация остается достаточно сложной. Хотел бы отметить, что у вас возросли нагрузки относительно прошлых двух лет. На сегодняшний день нагрузки на энергосистему Дагестана увеличились на 25%. И потребление за август месяц относительно прошлого года возросло на 8%. Вы все знаете о том, что достаточно серьезный туристический поток идет, и самая основная проблема, с которой мы столкнулись, - это высокие температуры", - сказал Левченко.

Он уточнил, что в 2023 году на повышение надежности энергоснабжения в регионе направят 1,8 млрд рублей. "Есть сформированная программа повышения надежности энергоснабжения. В этом году в Республике Дагестан мы реализуем программу на 1,8 млрд рублей", - отметил Левченко.

По его словам, аварийно-восстановительные работы проводятся круглосуточно.

"Думаю, что в течение нескольких часов мы запитаем уже по постоянной схеме социальные учреждения в Дербенте - больницу и водозаборы, и уже начнем подключать население", - добавил он.

Ранее сообщалось, что порядка 30 тыс. абонентов остаются без электричества из-за пожара на подстанции в Дербенте.

Сильная жара, которая наступила в регионе, привела к массовым отключениям энергоснабжения потребителей в нескольких городах и районах республики.