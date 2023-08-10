ЕС вывез с Украины по рекам и суше 41 млн тонн зерна с начала конфликта

Еврокомиссия отметила, что в обратную сторону по линиям солидарности поставляется "горючее и гуманитарная помощь", не упоминая о поставках оружия

БРЮССЕЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Евросоюз вывез с Украины по так называемым линиям солидарности - сухопутным и речным трансграничным маршрутам - 41 млн тонн зерна с начала конфликта, в результате чего страны Евросоюза экспортировали с марта 2022 года 63,9 млн тонн зерна, муки и мучной продукции в третьи страны. Об этом сообщила в четверг Еврокомиссия.

"Всего по линиям солидарности было вывезено с Украины 41 млн тонн зерна и связанных с ним продуктов. Они обеспечили вывоз примерно 60% зерна с начала войны, еще 40% вывозилось в рамках черноморской зерновой инициативы. Линии солидарности также использовались для вывоза 36 млн тонн непродовольственных товаров (руд, железа и стали, чернозема и древесины) и позволили создать €33 млрд дохода для украинских фермеров и бизнеса", - отметила Еврокомиссия. Она отметила, что в обратную сторону по линиям солидарности поставляется "горючее и гуманитарная помощь", не упоминая о поставках оружия.

Она также подчеркнула, что благодаря этим поставкам Евросоюз "экспортировал с марта 2022 года 63,9 млн тонн зерна, муки и мучных продовольственных продуктов", таким образом обеспечил реэкспорт украинского зерна и продажу продукции его переработки. Еврокомиссия не указала, какой объем доходов получил европейский бизнес от этой торговли за указанный период.

Однако эти данные можно найти у Европейского статистического агентства - Евростата. В 2022 году Евростат зафиксировал резкий рост как импорта, так и экспорта аграрной продукции в ЕС в ценовом выражении: если в 2021 году импорт составлял €150,1 млрд, а экспорт €197,1 млрд, то в 2022 году импорт вырос почти на треть - до €195,6 млрд, а экспорт увеличился со до €229,1 млрд.

Массовый вывоз зерна с Украины привел к серьезным проблемам с затовариванием собственных рынков ЕС в приграничных с Украиной странах и к проблемам падения закупочных цен у местных фермеров. В результате чего Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария в конце марта запретили импорт украинского зерна на собственный рынок, разрешив только его транзит. Запрет был утвержден Еврокомиссией со 2 мая по 15 сентября, однако уже сейчас Польша активно добивается его продления до конца года.