"Магнит" купил 16,6% своих акций у миноритариев, владевших ими через инфраструктуру РФ

Компания может рассмотреть возможность еще одного выкупа акций через объявление нового тендерного предложения или двусторонние сделки

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" приобрел 16,9 млн акций (16,6% от всех выпущенных акций) у миноритариев, которые владели бумагами через российскую расчетную инфраструктуру, на сумму 37,4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"В общей сложности у акционеров, которые владели акциями через российскую депозитарную и расчетную инфраструктуру, на дату настоящей публикации было приобретено 16 910 664,8 акций, что составляет около 16,6% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций", - сообщает компания.

"Общий объем средств, направленных в рамках тендерного предложения акционерам, которые владели акциями через российскую депозитарную и расчетную инфраструктуру, эквивалентен приблизительно 37,4 млрд рублей по цене приобретения", - добавили в "Магните".

"Магнит" может рассмотреть возможность еще одного выкупа акций через объявление нового тендерного предложения или двусторонние сделки, говорится в сообщении компании.

"Полученные разрешения позволяют произвести дополнительный выкуп акций у акционеров-нерезидентов. Покупатель может в будущем рассмотреть различные варианты структурирования выкупа акций у акционеров, которые по тем или иным причинам не приняли участия в тендерном предложении, включая проведение повторного тендерного предложения и/или заключение двусторонних сделок купли-продажи по цене приобретения тендерного предложения (2,215 тыс. рублей за акцию)", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе "Магнита" уточнили ТАСС, что проведение подобных сделок может быть рассмотрено уже в 2023 году.