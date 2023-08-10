Акции "Магнита" на Мосбирже росли более чем на 4,5%

Котировки бумаг ретейлера стали повышаться на его сообщении о приобретении 16,6% своих акций у миноритарных акционеров

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Акции компании "Магнит" на Мосбирже росли на 4,51%, свидетельствуют данные торговой площадки. Котировки бумаг ретейлера стали повышаться на сообщении "Магнита" о приобретении 16,6% своих акций у миноритарных акционеров.

По данным биржи на 19:17 мск, акции компании росли на 4,51%, до 5 860 рублей за бумагу. К 19:41 мск акции замедлили рост до 1,71% и торговались на уровне 5 703 рублей за бумагу.

Ранее компания отчиталась о приобретении 16,9 млн акций (16,6% от всех выпущенных акций) у миноритариев, которые владели бумагами через российскую расчетную инфраструктуру, на сумму 37,4 млрд рублей.