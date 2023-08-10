10 августа, 16:36

"Газпром нефть" в I полугодии снизила чистую прибыль по РСБУ на 2,8%

Она составила 339 млрд рублей

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за I полугодие 2023 года снизилась на 2,8% по сравнению с январем - июнем 2022 года и составила 339 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка снизилась на 20,6% - до 1,41 трлн рубля, доналоговая прибыль - на 4,6%, до 371 млрд рублей.

Валовая прибыль составила 410 млрд рублей, что на 4,2% меньше, чем годом ранее.

Прибыль от продаж снизилась до 213 млрд рублей с 283 млрд рублей за I полугодие 2022 года.

Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует 95,68% нефтяной компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами. 

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