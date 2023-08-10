Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Индекс Мосбиржи увеличился на 1,59%, РТС - на 1,29%

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций сохранил повышательный настрой. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 1,59%, до 3 148,86 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,29%, до 1 017,71 пункта. Курс доллара по итогам дня вырос на 0,26%, закрывшись на уровне 97,46 рубля, евро - на 0,91%, до 107,55 рубля, юань - на 0,03%, до 13,46 рубля.

"Цены на нефть курсировали вблизи годовых вершин, рубль оставался слабым, общерыночный фон несколько улучшился. Кроме того, наблюдается относительное затишье в геополитике и санкционной новостной повестке", - отметил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешняя статистика вышла неоднозначная. "В США рост потребительских цен (ИПЦ) несколько ускорился с июньских 3% до 3,2% в июле, но и эта динамика оказалась более сдержанной, чем ожидали аналитики, предполагавшие подъем на 3%. Базовый ИПЦ также замедлился чуть сильнее консенсус-прогноза. Вместе с тем недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице (248 тыс.) превысило ожидания (230 тыс.)", - отметил эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста в четверг на российском фондовом рынке оказались акции ВТБ (+6,8%), взлетевшие на фоне получения в доверительное управление на пять лет госпакета акций Объединенной судостроительной корпорации, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались акции "Дальневосточной энергетическая компания" (-7,1%) без новостей, но, возможно, в результате коррекции после недавнего роста, также предположила эксперт.

Прогноз на 11 августа

Участники торгов в последние дни продолжали пользоваться благоприятной конъюнктурой, ну а завтра фактор пятницы и заметная перекупленность по многим инструментам могут послужить поводом для фиксации прибыли, считают в "БКС мир инвестиций".

Прогноз компании на 11 августа по индексу Мосбиржи - 3 025 - 3 175 пунктов, по курсу рубля к доллару - 94-98 рублей. Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи может снова показать динамику в коридоре 3 050 - 3 150 пунктов, пара доллар/рубль - провести торги в интервале 96-98 рублей, евро/рубль - в коридоре 106-108 рублей, юань/ рубль - в коридоре 13-13,6 рублей.

В пятницу ожидаются данные по инфляции в США, а также публикация индекса цен производителей (PPI) за июль. В конце недели также ожидается выход отчетности "Русала" по МСФО за I полугодие 2023 года.