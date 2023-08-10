Ялта и Петропавловск-Камчатский стали самыми экологичными городами по оценке ВЭБ.РФ

Эксперты, в частности, оценивали такие показатели, как доступ к воде и площадь зеленых насаждений в черте города, а также работу с бытовыми отходами, экологические проекты, внедрение современных энергосберегающих решений и технологий

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Городами с самой высокой комплексной оценкой экологической ситуации, по оценке ВЭБ.РФ, стали Ялта, Петропавловск-Камчатский, Петрозаводск, Ставрополь и Магадан. Такие данные следуют из Индекса качества жизни госкорпорации (есть в распоряжении ТАСС).

Индекс рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, по более чем 350 показателям.

"Информационно-аналитическая база индекса постоянно пополняется как статистическими, так и опросными показателями, а также транзакционными данными. Помимо Магадана и Петропавловска-Камчатского, сохранивших высокие позиции в блоке факторов "Экология", серьезно прибавить смогли Ялта, Петрозаводск и Ставрополь", - прокомментировал главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

В блоке "Экология" учитываются как природные факторы, оказывающие непосредственное влияние на качество жизни (доступ к воде и площадь зеленых насаждений в черте города), так и активность человека (работа с бытовыми отходами, экологические проекты, внедрение современных энергосберегающих решений и технологий и т. п.). При расчетах используют также результаты социологического исследования, которое в рамках обновления данных индекса ВЭБ.РФ в российских городах провел "Ромир". В исследовании приняли участие более 52 тыс. жителей городов России в возрасте от 18 лет.

Оценка качества воды, воздуха и уровня шума

Высокий уровень шума негативно сказывается на трудовой деятельности, учебе и отдыхе. Самые комфортные по этому показателю города - Якутск, Абакан и Петропавловск-Камчатский. По данным индекса ВЭБ.РФ, внимания требует ситуация в Махачкале, Королеве, Подольске и Мытищах - высокую зашумленность там отметили более 20% респондентов.

При этом удовлетворенность жителей качеством воды по шкале от 1 до 5 в среднем по стране составила 3 балла. Самая высокая оценка (от 4,1 и до 4,37) дана респондентами Салавата, Владикавказа, Братска и Находки. Самый скромный показатель - у Нефтеюганска (1,36).

По качеству воздуха лидируют Ялта, Майкоп, Петрозаводск, Горно-Алтайск и Петропавловск-Камчатский (более 4 баллов из 5). Объективное загрязнение воздуха (около 1,2 балла из 5) отмечено в индустриальных городах - Челябинске, Магнитогорске, Норильске и Первоуральске.

В единой базе качества жизни в городах ВЭБ.РФ учитывается и такой показатель, как комплексный индекс загрязнения атмосферы, рассчитываемый по данным Росгидромета. Чем ниже этот показатель, тем лучше городу и его жителям. Высший балл получили такие города, как Мурманск, Ставрополь, Петропавловск-Камчатский и Магадан.

В целом, граждане удовлетворены работой городских властей по сохранению окружающей среды, но степень информированности и вовлеченности жителей в экологические инициативы в городах России пока остается умеренной, отмечается в исследовании. По уровню экологического активизма наиболее высокий процент вовлеченности населения зафиксировали в Магадане, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Доля населения, участвующего в экологических проектах, составляет здесь от 13 до 23%. Скромнее этот показатель в Уссурийске, Шахтах и Димитровграде - в экологических инициативах там пока участвует не более 2% населения.