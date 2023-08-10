Студенты-первокурсники БелГУ получат доплаты к стипендии в размере 5 тыс. рублей

По словам и.о. ректора вуза Евгении Карловской, деньги также получат студенты, поступившие в вуз по договорам оказания платных образовательных услуг

БЕЛГОРОД, 10 августа. /ТАСС/. Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ "БелГУ") будет компенсировать первокурсникам проживание в общежитиях, также студенты получат доплаты к стипендии в размере 5 тыс. рублей. Об этом сообщила в четверг в своем Telegram-канале и.о. ректора вуза Евгения Карловская.

"Приняла решение дополнительно поддержать первокурсников, поступающих к нам на очное обучение по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета. Будем компенсировать ребятам стоимость проживания в общежитиях НИУ "БелГУ" и выплачивать дополнительно к государственной стипендию в размере 5 тыс. рублей", - написала она.

По словам Карловской, такую же стипендию будут получать и поступившие в НИУ "БелГУ" по договорам оказания платных образовательных услуг. "Сейчас готовим все необходимые документы", - добавила и.о. ректора.

Ранее сообщалось, что НИУ "БелГУ" планирует начать новый учебный год в очном формате, для студентов, преподавателей и работников вуза разработаны дополнительные меры, включающие в себя усиление антитеррористической защищенности и алгоритмы действий в режиме ЧС. Лекции в НИУ "БелГУ" будут читаться с применением дистанционных технологий, а практические занятия будут только очными.