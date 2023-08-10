Иностранные компании проверят топливо Westinghouse для пятого энергоблока АЭС "Козлодуй"

Руководство болгарской атомной электростанции ранее подписало с компанией Westinghouse договор на 10 лет о поставке ядерного топлива для пятого энергоблока АЭС

СОФИЯ, 10 августа. /ТАСС/. Агентство по ядерному регулированию (АЯР) подписало соглашения с французским Институтом по ядерной безопасности и радиационной защите и чешско-украинским консорциумом по проведению внешней экспертизы избранных отчетов по анализу безопасности для лицензирования нового ядерного топлива, произведенного компанией Westinghouse для пятого энергоблока АЭС "Козлодуй". Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте АЯР.

Отмечается, что французские специалисты проведут экспертизу из 20 отчетов, которые охватывают в числе прочего анализ безопасности, связанный с жизненным циклом топлива; анализ поведения топлива при возникновении аварии; анализ обеспечения ядерной безопасности при транспортно-технологических операциях и при сохранении топлива. Задача чешско-украинского консорциума - проверка отчета о совместимости нового ядерного топлива с системой контроля внутри реактора 5-го энергоблока.

Отмечено, что "АЯР использует полученные данные для принятия решения о лицензировании нового типа ядерного топлива для 5-го блока АЭС".

В декабре 2022 года руководство болгарской атомной электростанции "Козлодуй" подписало с компанией Westinghouse договор на 10 лет о поставке ядерного топлива для пятого энергоблока АЭС. Было заявлено, что лицензия на использование нового топлива на АЭС будет получена в 2024 году, однако договор не предусматривает утилизации использованного топлива, поэтому оно будет храниться на специализированной площадке станции.

Ранее техническое правительство Болгарии отменило решение об ограничении диверсификации по поставке ядерного топлива для АЭС "Козлодуй", чтобы обеспечить эффективную конкурентную среду для существующих альтернативных производителей топлива для реакторов типа ВВЕР-1000, не допуская при этом компромиссов в области безопасности. Народное собрание Болгарии в ноябре поручило правительству страны принять меры по лицензированию альтернативного ядерного топлива с целью выдачи разрешения на его доставку и использование в 2024 году.

В начале августа АЯР сообщила, что руководство станции не предоставило ряд документов, необходимых для замены российского ядерного топлива американским и дало руководству "Козлодуй" срок до 15 октября, чтобы предоставить недостающие документы. В обратном случае станции может быть отказано в выдаче лицензии на использование нового топлива.