FT: отказ от российских энергоносителей сделал Европу уязвимой для колебаний на рынке

В качестве примера колумнист Шотаро Тани привел увеличение европейских расценок на газ "почти на 40%" 9 августа, которое произошло с учетом угрозы забастовок на нескольких крупных австралийских СПГ-заводах

ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Резкий скачок цен на газ в Европе на этой неделе свидетельствует об уязвимости для перебоев поставок на мировые рынки из-за отказа от импорта российских энергоносителей. Такое мнение выразил колумнист британской газеты Financial Times Шотаро Тани.

По его мнению, зависимость европейских стран от поставок сжиженного природного газа (СПГ) после отказа от импорта нефти и газа из РФ сделала "цены на энергоносители в Европе более чувствительными к перебоям поставок [энергопродуктов] со всего мира, даже из Австралии". В качестве примера приводится увеличение европейских расценок на ПГ "почти на 40%" 9 августа, которое произошло с учетом угрозы забастовок на нескольких крупных австралийских СПГ-заводах.

В этом контексте эксперт норвежской консалтинговой фирмы Rystad Energy Каушал Рамеш выразил мнение, что "значительный объем [поставок СПГ] из США, которые в настоящее время направляются в Европу, могут поставляться и в Азию, что повышает риск конкуренции <...> между регионами". Несмотря на приемлемый уровень запасов энергоресурсов в Европе, "рынок остается нестабильным, так как предстоящая зима может оказаться суровой и быстро истощить эти запасы", предупредил Рамеш.

10 августа агентство Bloomberg проинформировало, что возможные забастовки работников профильных австралийских заводов могут поставить под угрозу 10% мирового экспорта СПГ и спровоцировать резкий рост цен. По данным агентства, сотрудники компаний Chevron и Woodside Energy Group проголосовали за проведение стачек на трех крупных предприятиях на следующей неделе. Австралия с Катаром и США входит в число крупнейших в мире экспортеров СПГ.