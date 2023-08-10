10 августа, 17:25,
обновлено 10 августа, 17:53
Военная операция на Украине

В МАГАТЭ заявили, что перехваченный в Энергодаре дрон не угрожал ЗАЭС

В агентстве отметили, что были проинформированы об этом инциденте

ВЕНА, 10 августа. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были проинформированы о перехвате в среду, 9 августа, беспилотника в районе Энергодара, угрозы для станции нет. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"ЗАЭС проинформировала экспертов МАГАТЭ, что 9 августа в районе Энергодара был замечен и перехвачен беспилотник, но он не имел отношения ни к ЗАЭС, ни к находящейся рядом теплоэлектростанции, ни к городу. Это не оказало никакого влияния на безопасность ЗАЭС, и эксперты МАГАТЭ подтвердили, что они ничего не слышали и не наблюдали на станции", - указано в тексте.

В среду в силовых структурах сообщили ТАСС, что российские силы перехватили в районе Энергодара украинский ударный беспилотник, направлявшийся к Запорожской АЭС. Возможной целью назывался отсек с хранением ядерного топлива. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация