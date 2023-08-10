В МАГАТЭ заявили, что перехваченный в Энергодаре дрон не угрожал ЗАЭС

В агентстве отметили, что были проинформированы об этом инциденте

ВЕНА, 10 августа. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были проинформированы о перехвате в среду, 9 августа, беспилотника в районе Энергодара, угрозы для станции нет. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

"ЗАЭС проинформировала экспертов МАГАТЭ, что 9 августа в районе Энергодара был замечен и перехвачен беспилотник, но он не имел отношения ни к ЗАЭС, ни к находящейся рядом теплоэлектростанции, ни к городу. Это не оказало никакого влияния на безопасность ЗАЭС, и эксперты МАГАТЭ подтвердили, что они ничего не слышали и не наблюдали на станции", - указано в тексте.

В среду в силовых структурах сообщили ТАСС, что российские силы перехватили в районе Энергодара украинский ударный беспилотник, направлявшийся к Запорожской АЭС. Возможной целью назывался отсек с хранением ядерного топлива.