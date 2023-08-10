На берегу Финского залива планируют построить круглогодичный бассейн с подогревом

Комплекс разместится на территории общественного пространства "Флагшток" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Открытый физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами с подогревом и различными зонами отдыха построят в Петербурге на берегу Финского залива, на прилегающей к "Газпром-Арене" территории. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на реализацию нового проекта, сообщили журналистам в пресс-службе федерального автономного учреждения.

"Комплекс на Крестовском острове представляет собой открытый физкультурно-оздоровительный бассейн, возводимый на гидротехническом сооружении III класса. При этом гидротехническое сооружение располагается в Невской губе и защищает бассейн от воздействия волн и льда Финского залива", - отметила представитель Главгосэкспертизы, главный эксперт проекта Марина Куртикова.

Комплекс разместится на территории общественного пространства "Флагшток", доминантой которого выступает огромный флагшток с флагом ФК "Зенит". Его основа - два открытых бассейна размерами 50х25 м и 20х10 м, для подогрева воды в которых построят отдельную котельную.

Чаша бассейнов будет служить основанием для здания с двумя зонами. В зоне для посетителей будут расположены пляжная зона, СПА-комплекс с сауной, терраса с ваннами для гидромассажа, а также кафе, вестибюль, раздевалки и душевые. В служебной зоне запроектированы помещения водоподготовки, комнаты для сотрудников и технические помещения.

Проходы в здание с бассейнами организованы через два пешеходных моста. Северный пешеходный мост длиной 30,9 м выполнят в виде пролетного строения из металла. Южный мост длиной 14,4 м возведут из сборных железобетонных элементов. Входы и выходы чаш бассейна оборудуют лестницами спуска, для маломобильных посетителей предусмотрены портативные подъемники.

Застройщиком и генеральным проектировщиком выступит АО "Зенит-Арена".